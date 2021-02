Loe katkendit Olev Remsu värskest üliõpilasromaanist

Ja Bruno? Uje punapea veidi kohmetus – ikkagi kultuskoht, kas niisugune argivärk nagu tobi panemine seda paika pisut ei rüveta? Kindlust andis asjaolu, et seljataga asus ülikooli peakemmerg, võis ju mõelda, et nad ei suitseta mitte kella all, vaid väljakäigu ees.

See repliik vajab selgitamist. Nimelt oli akadeemik Kuningas üldkeeleteaduse loengul selgitanud, et keel, see on eelkõige elav keel, kõik muu on muinsus, ja keelt mõistavad kõige paremini need, kellel on erksad kõrvad ja erksad kõrvad on neil, kes oskvad kõrvu liigutada.