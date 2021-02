Kontserdisarja «Klassika veiniga» avavad Silvia Ilves ja Marcel Johannes Kits

Eksklusiivne kontserdisari «Klassika veiniga» kutsub nautima kaunist muusikat ja head veini ajaloolise ja hubase atmosfääriga Wine & Tapas veinibaaris uhiuues luksushotellis L’Embitu. Wine & Tapas veinibaar paistab silma uuendusliku veinide degusteerimise tehnoloogiaga, kus lisaks teenindajatele täidab pokaale ka veiniautomaat, mida klient saab ise kasutada, õdusust lisab ka kamin. Omapärase interjööriga veinikeldri täidavad kauni muusikaga Eesti hinnatuimad interpreedid. Sarja avakontserdil esinevad armastatud tšellistid Marcel Johannes Kits ja Silvia Ilves, kelle esituses kõlab Itaalia ja Prantsusmaa muusika.

Hotell L’Embitu müügi- ja turundusjuhi Kerli Marmori sõnul on hotelli meeskond kontserdisarjale mõelnud juba avamisest saadik, sest ajalooline ja hubane atmosfäär veinibaaris ning klassikaline muusika sobivad lausa valatult kokku. «Meil on väga hea meel, et saame kontserdisarjaga algust teha just nüüd sõbrapäeva eel ja selliste tugevate artistidega nagu Silvia ja Marcel,» sõnab ta. «Loodan, et publik võtab sarja hästi vastu ja sellest saab alguse pikaajaline koostöö hotelli ning andekate Eesti interpreetidega.»

Tšellist Marcel Johannes Kits sai laiemalt tuntuks, kui võitis esikoha telekonkursil Klassikatähed. Hiljem on teda tunnustatud teistegi preemiatega, näiteks Eesti keelpillimängijate konkursil ning Johannes Brahmsi nimelisel konkursil Austrias. 2018. aasta septembris pälvis ta esikoha mainekal rahvusvahelisel George Enescu nimelisel konkursil. Kits on soleerinud näiteks ERSO, Südwestdeutsches Kammerochester Pforzheimi, Jena filharmoonia ja Iisraeli sümfooniaorkestrite ees. Ta on andnud ka kontserte pianist Sten Heinojaga ning osalenud Arvo Pärdi lastelaulude salvestamisel.