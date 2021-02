Maris Pihlap avaldas debüütalbumi

Maris Pihlapi debüütalbum «What Have You Become?» viib kuulaja helirännakule, kus põimuvad üheks jazz-, pärimus- ning elektrooniline muusika. Noor produtsent räägib, et jõudis albumil kõlava helikeeleni, kui lasi lahti igasugustest žanrilistest ootustest. «Kõrv igatseb kontraste, traditsiooni ehedust, eksootilise soojust, minimaalse põhjamaise puhtust, elektroonilise mitmekülgsust. Ja sinna juurde alati ka mingit juurtetunnet. Tegin teoks kõik ideed, mis mul tol hetkel pähe tulid,» räägib muusik. «Alates sellest hetkest, mil sa hakkad tegema iseenda muusikat, võiks olla kõik vabad oma nägemusi teostama ja ühendama ka asju, mida esmapilgul võibolla ei peaks ühendama.»

Muusiku sõnul algab iga tema uus lugu alati tekstist – kas siis laulusõnadest või lihtsalt väga tugevast kontseptsioonist pealkirja kujul. «What Have You Become?» on album, mis räägib loo suureks saamisest, naiseks kasvamisest ning muutustest meie ümber. «Minu eesmärk on luua keskkond, kus teised tunneksid, et nad võivad ka oma muresid jagada, ega pole ainsad, keda vahel hirmutavalt võltsina mõjuv positiivsus ei kõneta,» räägib Pihlap, keda teatakse ka EiKi ja Pihlap.uud kontsertidelt.

Enamus Maris Pihlapi debüütalbumi lugudest on kirjutatud esimese eriolukorra ajal möödunud varakevadel, mil muusik üksi oma Viljandi korteris elas. Just sel ajal hakkas ta ka teadlikumalt produtseerimisega tegelema. «Usun et kõik üksinda isoleerijad teavad, mis sorti tundeid see võis tekitada. See andis mulle palju aega oma südamevalude ja varajaste kahekümnendate kasvuvaludega tegeleda. Istusin klaveri taha ja hakkasin oma mõtteid välja ütlema, sest muud moodi enam ei saanud, ja laul oli kohe olemas. Raske, aga hea koht, kus loominguliselt olla,» tõdeb muusik eelmisele aastale tagasi vaadates.