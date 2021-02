Vaba Akadeemia loeng ⟩ Jaanika Anderson: «Kunstikogust kunstimuuseumiks»

Kunstimuuseumid on inimeste seas populaarsed ja neid külastatakse üle maailma erinevatel põhjustel. Kuigi kunstiga on inimkond seotud aegade algusest, on muuseumid võrdlemisi uus nähtus. Loengus heidame pilgu varastele muuseumide eelkäijaile ning räägime kunsti kogumisest ja kunstikogudest, millest tekkisid esimesed kaasaegsed muuseumid.