Täna avatakse Arvo Pärdi Keskuses Kaupo Kikkase heli-ja pildirännak

Tunnustatud fotograaf Kaupo Kikkas on kaheksa aasta jooksul jäädvustanud Ameerika avaraid ja inimtühje maastikke oma rännakutel legendaarse fotograafi ja looduskaitsja Ansel Adamsi radadel Californiast ja Nevadast New Mexiconi. Sellel teekonnal liitus autoriga Arvo Pärdi muusika, mis aitas luua isikliku poeetilise vaatenurga ning mõtteliselt jätkata tööga sealt, kus Ansel Adams lõpetas.

«Minu «Ansel» ei ole üksnes fotodel maastikud. See on lugu inimese suhtest loodusega. Inimtegevusest, mille tõttu elu Maal on muutumas võimatuks. Need maastikud olid siin 500 miljonit aastat enne esimese inimese saabumist ning nad jäävad pärast viimasegi lahkumist,» ütleb Kaupo Kikkas.