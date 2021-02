Rakveres esietendub Veiko Õunpuu kolmas teatrilavastus

Veiko Õunpuu sõnul on see pidevalt aset leidev tants suhetes ja elus. «Surmatantsu» tekstis peab ta huvitavaimaks tegelaste psühholoogilist eripära. «Nad on volatiivsed, seinast seina ja teadvustamatud. Väga sageli nende mõte hüppab ning nad peidavad pidevalt iseenda eest mingeid sõnumeid, käitumise ja kõnelemise motiive,» selgitab lavastaja ning tõstab näidendis enda jaoks esile eksistentsiaalse küsimuse. «Strindberg ja see, kuidas need karakterid on üles ehitatud, pakub mulle isiklikult aina rohkem huvi. See jultumus ja mõõdutundetus on mingi koha pealt väga põnev,» lisab ta.