Ene-Liis Semper koostas raamatu Mari-Liis Külast

Mari-Liis Küla on unikaalne looja, kelle jõulist ja uuenduslikku käekirja ja leidlikku materjalikasutust mäletatakse siiani, mistõttu on ka kunstniku enda meenutused möödunust värvikad ja tabavad – aastad ajakirjas Siluett ja Leningradi moemajas, lapsepõlvereisid vanematega Euroopasse ja hilisem paralleelreaalsus ehk Nõukogude tegelikkus. Voldemar Panso lähima kaastöötajana avab Küla ka mitmete legendaarsete lavastuste tagamaid, selgitades tollastt kujundite valikut ja absurdseid poliitilisi olusid. Teos sisaldab olulisel määral kunstniku (töö)kavandeid (lavakujundused, kostüümikavandid, lavajoonised jms), millel on kunsti- ja teatrilooline väärtus.