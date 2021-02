Suve alguses toimub Tallinna lauluväljakul retromaiguline CryptoFest

CryptoFest toimub ühepäevase festivali formaadis, kus muusika kõrval saab nautida sööke-jooke ja festivalimelu. Piletid on eelmüügis Piletilevis hinnaga 7 eurot. Esmakordselt Eesti kontserdiajaloos saab CryptoFestil maksevahendina kasutada ja kürptoraha Dagcoin. Festival toimub kella 13–23ni. Festivali alal on samuti avatud Baltimaade suurim Tivoli.

CryptoFesti peaesineja Haddaway on retrostaaride kuldvara ja oodatud esineja üle Euroopa. Tema 1993. aasta hitt «What Is Love» on ajastu üks suuremaid tunnuslaule. Ka tema «I Miss You» ja «Rock My Heart» on väga tuntud 1990ndate lemmiklood.