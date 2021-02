Viru Keskuse aatriumis avatakse EKA tudengite eksperimentaalmoe näitus

«Seekordne näitus viib seiklusele – see on reis eksootiliste värvide ja ekstreemsete vormide maailma. Kosmiline värvimantra, mis annab võimsa laengu,» kirjeldab kursuse üks juhendajatest Liisi Eesmaa. Eksperimentaalvorm on EKAs läbi viidud moekursus. Igal aastal on käsitletud mõnda tööstusjäägina tekkinud materjali, mis seeläbi päästetakse prügiks saamisest. Sel korral oli stardipaketis 45,000 valget papptoru, mis algselt olid mõeldud maiustuste sisemiseks tugiskeletiks.