Ilmunud on Alo Põldmäe raamat kontrabassimängija Ludvig Juhtist

Ludvig Juhti (1894–1957) kohta on kasutatud väljendit unicum. Selle põhjustas eelkõige tema visadus püüdlemisel seatud eesmärkide poole. Erakordne oli Juhti tahe tõestada maailmale, et kontrabass on sooloinstrument. Edasiviivaks jõuks sai jonn teha kõrgel tasemel seda, mida tavaliselt peeti võimatuks – virtuooslik ja puhas mäng kontrabassil.