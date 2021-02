Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad sel neljapäeval ja laupäeval

• ETV2 erisaated Jüri Muttika ja Heleri Alliga on ekraanil neljapäeval ja laupäeval kell 21.

• Laupäevase poolfinaali eel on ETV kavas kell 18.45 uus erisaade «Staarid Eurovisiooni punasel vaibal»

2. Hans Nayna, «One By One»

10. Koit Toome, «We Could Have Been Beautiful»