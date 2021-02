Kumu kinos emis ja ühe jalaga kana

Kas sead rõõmustavad ja tunnevad kaotusvalu? Mida võiksid nad arvata meist – inimestest, kes neid kasvatavad ja siis nahka pistavad? Üks eelmise aasta meeldejäävamaid dokumentaalfilme näitab maailma sellisena, nagu see võiks paista loomade pilgu kaudu, tuletades meelde, et me jagame planeeti miljardite neljajalgsetega, kes on suutelised kogema emotsionaalseid seisundeid ja kellel on samasugune õigus elule nagu inimestelgi.