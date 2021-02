Tallinna Talvefestival jätkub kammermuusikaga

Tänavuse «Tõsta pilk ja ava süda» heategevuskampaania abiga toetab festival SOS Lasteküla andekatele lastele muusikainstrumentide soetamisel. «On erakordselt oluline, et musikaalsed lapsed saavad oma annet juba väga varases eas arendada,» lausus Pille Lill. «Festivali heateoalgatus on aastaid leidnud toetajaid ning usume, et ka tänavu saab SOS Lasteküla heade inimeste abiga täiendust muusikainstrumentidele».