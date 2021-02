Kinodesse jõuab «Õigluse ratsanikud», peaosas Mads Mikkelsen

Abikaasa traagilise hukkumise tõttu rongiõnnetuses peab sõjaväelane Markus naasma koju oma teismelise tütre Mathilde juurde. Tegemist näib olevat õnnetu juhusega, kuni välja ilmub matemaatikust nohik Otto oma kahe ekstsentrilise kolleegi Lennarti ja Emmenthaleriga väites, et oli rongiõnnetust pealt näinud ning on veendunud, et õnnetuse taga on keegi. Juhtlõngu koguneb ning Markusele saab selgeks, et ta naine võis sattuda peensusteni kavandatud atentaadi juhuslikuks ohvriks.