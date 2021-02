Fine5 Tantsuteatris esietendub Simo Kruusemendi lavastus

Tantsulavastuses «Arm» uurib koreograaf Simo Kruusement mehelikkust ja naiselikkust läbi kaasajastatud, kuid pärimusele tuginevate kujundpiltide. Lavastuse loomisel on huvi keskmes mees ja naine ning nende omavahelised suhted, toetudes traditsioonilistele arusaamadele, ent lähtudes tänapäevasest kontekstist. Eestlasele on väidetavalt omane raske töö tegemine ja kinnine iseloom, mis on varjutanud tunded ja nende väljendamise. Armsatest ja siirastest sõnadest üksteisele on pigem puudus.

Kuidas peaks teineteisega suhtlemisel suhtuma kõnekäändu «Rääkimine hõbe, vaikimine kuld»? Samas mehe naiselikkus ja naise mehelikkus on meie sisemised ürgsed minapildid, mis on aegade jooksul muutunud. Millisel moel me seda endas ja ühiskonnas täna tajume? Etenduse tarvis luuakse helilis-performatiivset ökosüsteemi looduslike ja tehishäälte pingeväljal ning muudetakse ruumi helilooja, koreograafi ja tantsijate instrumendiks.

Simo Kruusement on Fine5 Tantsuteatri tantsijana osalenud erinevates lavastustes alates 2008. aastast («Carmina burana», «Faasid-Remake», «...and Blue», «Hästi Tempe(t)reeritud klaviir», «Imeilus», «Mina olin siin», «Habras ilu», «FN», «Puudutada kuud» jne). Lisaks kaasaegsele tantsule on Simo huvitanud ka pärimustants ja lavarahvatants. Lavastus «Arm» on Simo suuremaid töid iseseisva koreograaf-lavastajana. Lavastus on osa magistritööst Tallinna Ülikooli BFM-i õppekava juures.

Gerhard Lock on muusikateadlane ja helilooja, keda huvitab kõladisain ja heliruum ning erinevate meediumite interdistsiplinaarsus. Ta on Tallinna Ülikooli muusikateaduste ja multimeedia õppejõud. Disainer Kalle Aasamäe on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui ka välismaal, osalenud teatri- ja filmiprojektides ning õpetab moekunsti Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Valgusmeister Ants Kurist on loonud ja teostanud Sakala 3 teatrimajas valguslahendusi erinevatele teatritele varsti ligi kolmkümmend aastat. Eneli Rüütli ja Argo Liik on mõlemad lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala. Eneli juhendab kollektiive nii Tallinnas (Uppsar) kui ka Pärnus (Tuurit-Tuurit) ning Argo on lavastanud mitmeid Dance Factory tantsuprogramme ning tantsinud paljudes suurprojektides Eestis ja välismaal. Mõlemad tantsijad on ka varasemalt osalenud Fine5 Tantsuteatri lavastustes.