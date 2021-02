Neeme Külm ja Tõnis Saadoja lõid näituse tarvis installatsiooni «Puri». See on purjekujuline seitsmemeetrine sein, mis lähtub nostalgilisest baltisaksa kultuurist, mille peale riputati 52 portreemaali. Tulemus on väga sarnane baltisaksa portree­galeriidega.