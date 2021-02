Peeter Rebase debüütmängufilm avab Londoni filmifestivali BFI Flare

Režissöör Peeter Rebase sõnul on tal erakordselt hea meel, et filmi rahvusvaheline esmaesitlus toimub just BFI Flare'il. «Minu jaoks on «Firebird« väga isiklik film ja ma olen selle valmimisse panustanud viimased kümmekond aastat. Esimesest hetkest haaras mind selle tõestisündinud loo juures, kuidas külma sõja aegses Nõukogude armees võis tekkida selline esmapilgul täiesti ootamatu keelatud armukolmnurk,» selgitas Peeter Rebane.

«Minu jaoks on «Firebird» üks väga liigutav lugu inimestest, kes riskisid armastuse nimel kõigega. Ma loodan, et ka publik kogeb seda kui lugu armastusest – armastusest, mis on kõikjal ja alati universaalne, ajastu-, ideoloogia- ja riigikorraülene,» rääkis Rebane, kelle sõnul on tõenäoliselt tegemist esimese korraga kui kinolinale jõuab nii omalaadne tõestisündinud lugu keelatud armastusest Nõukogude Eestis.

Filmi sündmused leiavad aset 1970ndatel aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis, NSV Liidu õhuväes, kus kolme peategelase vahel põimub ohtlik armukolmnurk. Sõpruse ja keelatud armastuse piire kompavad keerulise iseloomuga ajateenija Sergey, tema sõbratar Luisa, kes on baasiülema sekretär ning julge ja sarmikas noor hävituslendur Roman. Samal ajal kui Sergey peab silmitsi seisma oma minevikuga, satub ohtu nii Romani karjäär kui ka Luisa perekond. Kõik kolm riskivad oma vabaduse ning eludega, sest Nõukogude režiim ja KGB uurimisorganid on halastamatud.

Peaosades mängivad Tom Prior («The Theory of Everything», «Kingsman: The Secret Service»), Oleg Zagorodnii («The Choice», «Dzhamayka») ja Diana Pozharskaya («The Unknown Soldier», «Hotel Eleon»). Filmis osalevad olulistes rollides ka mitmed tuntud ja armastatud Eesti näitlejad nagu Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.