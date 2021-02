Kadri Voorand astub neljapäeval üles Estonia kontserdisaalis

Kontserdil kõlab nii spetsiaalselt sellele koosseisule kirjutatud uudisloomingut kui ka muusikat aasta eest ilmunud albumilt «In Duo with Mihkel Mälgand». «Publik saab osa ilusate kooskõlade maailmast, kus helide keeles jutustatakse lugusid, mis võiksid inspireerida kuulajaid unistustesse kaasa lendama. Koos loome pooleteiseks tunniks võlumaailma, kus kõik on võimalik. Nii mõtlen mina muusikast kuulajana, kirjutaja ja esitajana. Juba liiga kaua on selliseid koos publikuga loomisi vähe. Loodan, et kuulajad julgevad tulla, Estonia kontserdisaal on õnneks õhurikas ja ruumikas ning inimesed saavad istuda hajutatult,» rääkis vokalist, pianist ja helilooja Kadri Voorand.

Kadri Voorand on mitmekülgne vokalist, pianist ja helilooja, kelle kirglik esitus on pälvinud rohkelt heakskiitu nii kodu- kui ka välismaal. Ta on pälvinud suurel hulgal auhindu, mille hulgas on näiteks ERR aasta muusiku tiitel, aasta naisartist Eesti Muusikaauhindadel, aasta jazzartist, korduvalt võitnud aasta jazzalbumi tiitli ja pälvinud riiklikke tunnustusi. Kuigi viimasel ajal keskendub ta erinevatele soolokavadele ja vokaalansamblile Estonian Voices, on looming teda viinud pealtnäha ühest äärmusest teise. Ta on soleerinud paljude muusikutega nii Eestis kui ka välismaal ning produtseerinud seitse albumit, millest nelja on tunnustatud Eesti muusikaauhindadega. Uusima albumi «In Duo with Mihkel Mälgand» andis 28. veebruaril 2020 välja rahvusvaheline plaadifirma ACT. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning on seal ka üks noorimaid õppejõude.