1. märtsi galeriis on avatud Hedi Jaansoo ja Kati Saaritsa näitus

Neid kahte kunstnikku, kelle jaoks on see esimene kord koos töötada, seob eelkõige huvi nii tarvilike kui ka tarbetute argiste objektide vastu. Mõlema loomingus on ühtviisi olulisel kohal vaikelulisus. Eelseisva ühise residentuuri jooksul käsitlevad nad näitust kui elamiseks sobivat keskkonda.

Hedi Jaansoo on kunstnik ja fotograaf, elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti (MA, 2018) ja fotograafia (BA, 2014) erialad ning täiendanud end Bergeni Kunstiakadeemias (2012/2013). Ta töötab enamasti väikeste asjade, tunnetuste ja tundlikkustega. Viimane isikunäitus «Kõik on kohe mälestus ja väiksed kuldsed asjad põrandal» toimus Draakoni galeriis 2019. aastal. Hetkel valmistab ette käesoleva aasta aprillis Hobusepea galeriis avanevat isikunäitust.

Kati Saarits on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias installatsiooni ja skulptuuri osakonnas ning olnud vahetusõpingutel Ljubljana ülikooli kunsti- ja disainiakadeemias. Hiljuti tegelenud oma loomingus eelkõige tarbe- ja kujutava kunsti vahealadega. Viimased näitused: «Jutukas mateeria» Kogo galeriis (2019, koos Nora Mertesega) ja «omavahel.oskustest» EKKMis (2018, kuraator koos Laura Põlluga).

1. märtsi galerii on ajutine kunstiruum Tallinna vanalinnas, mida iseloomustab nomaadlikkus, protsessipõhisus, ajutisus, taktikalised meediapraktikad ning vastandlikud mõistepaarid era vs avalik ja pood vs näitus. Kahe kuu jooksul toimub kunstiruumis neli väljapanekut, mille vahele jäävatel perioodidel kuvatakse poepinna vaateaknal erinevate kunstnike loodud ekraanisäästjaid.