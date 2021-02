Helena Kochi uues lasteraamatus tegutsevad värvikad köögiviljad

Helena Koch kirjutab raamatu sünniloost: «Mulle on alati meeldinud puu- ja juurviljad. Neid on nii maitse kui välimuse poolest väga erinevaid ja mulle valmistas suurt lõbu neile elu sisse puhuda ja mõelda, millised nad võiksid tegelastena olla. Ühel hetkel sai lugusid köögiviljadest nii palju, et neist sündis raamat. Loodan, et jutte uudishimulikust kõrvitsast, riiakast paprikast, humoorimeelega sibulast ja teistest aedviljadest on vähemalt sama lõbus lugeda kui neid oli kirjutada. Usun, et seda raamatut (ette-)lugedes võib lastel ja täiskaskavanutel tekkida ka mitmeid küsimusi, mille üle on vahva koos arutada.»