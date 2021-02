Rakvere Teater annab teada, et kuna üks teatritöötaja on andnud positiivse proovi, siis on kõigi ohutuse nimel peatatud etendustegevus 19. veebruarist kuni 24. veebruarini. Teatrikino jääb avatuks. Ärajäänud etenduste piletid vahetatakse ümber või ostetakse tagasi. Infot selle kohta leiab aadressil: https://www.rakvereteater.ee/piletid.