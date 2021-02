Eesti Noorsooteatris esietendub «Miks me varastasime auto»

«Miks me varastasime auto» on lavastaja Mirko Rajase sõnul lugu noortele, aga kindlasti ka lugu noortelt nende vanematele ja inimestele, kes neid igapäevaselt ümbritsevad ja mõista püüavad. See on lugu sõpruse, hingelise mõistmise ja usalduse otsingust iseenda ja ümbritseva maailmaga.

«Mind kõnetas selle loo mitmekihilisus, aus ja hinnanguteta lähenemine noorele inimesele, kes just praegusel ajal elab, mõtleb ja on,» ütles Mirko Rajas. «Mõnikord võib olla teekond iseendani konarlik ja asfalt auklik, kuid vaatamata mõnele marrastusele tasub see siiski ette võtta.»

Lavastaja sõnul ei pea inimene paigutuma ootuspärasesse tervikusse, vaid ausalt olukordadele otsa vaatama ja neid tunnistama. «Peab olema julgust tunnistada ka oma nõrkusi ja vajadust teise inimese läheduse järele,» ütles Rajas.

Wolfgang Herrndorf (1965–2013) debüteeris kirjanduses aastal 2002. Romaan «Tschick» (eesti keeles «Miks me varastasime auto», 2018) ilmus 2010. aastal ja sai kohe bestselleriks. Raamatust on välja antud üle 50 trüki, teos on tõlgitud 28 keelde ja saksakeelsete väljaannete tiraaž küünib kahe miljoni eksemplarini.

Loo peategelaseks on eraklik teismeline Maik Klingenberg, kelle kodune elu pole kiita. Ema küll hoolib pojast, kuid on eluraskuste tõttu pidevalt eemal. Karmi isa jaoks on oluline vaid mulje, mille nad naabritele jätavad. Maiki üksluiselt kulgev elu saab uue hoo, kui tema klassi tuleb vene päritolu sisserändaja, asotsiaalse välimusega Andrei Tšihhatšov ehk Tšikk. Kahe oma eakaaslaste elust justkui välja jäänud noormehe teed ristuvad ning peagi avastavad nad end „laenatud” autoga mööda Saksamaad ringi sõitmas, ilma mobiilide, kaartide ega kindla suunata.