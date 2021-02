Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud Ivo Lille retrospektiivnäitus

Näitusel eksponeeritud tööd on pärit ETDMi kogust ning autori perekonna omandist, neist varaseim on «Roheline torn» (1986) ja kõige hilisem töö «Mullid» (2019).

Alber kirjeldab Ivo Lille (1953–2019) kui omapäi uitajat eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. Lille loomingulise pärandi suurust on isegi raske hinnata. Ta debüteeris klaasist seinaplaatidega aastal 1985, olles ainus eesti klaasikunstnik, kes pannoosid on teinud. Juba 1988. aastal saabus rahvusvaheline edu Nový Bori klaasisümpoosionil, mis avas ukse paljudele näitustele maailma eri paigus, mille tulemusena on Lille tööd jõudnud nii Euroopa kui USA klaasimuuseumitesse ja erakogudesse. 2013. aastal valiti ta ka Venemaa Kunstide Akadeemia auliikmeks.