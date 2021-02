Pallase galeriis avatakse Läti fotokunstnike ühisnäitus

Näitus «Nagu tema seda näeb» toob kokku nelja samast põlvkonnast Läti kunstniku teosed, mis kujutavad, õõnestavad ja taasesitavad maskuliinsust fotograafia ja filmimeediumi kaudu. Läbi kunsti- ja fotograafiaajaloo on peamiselt ainult ühel soopoolel olnud privileeg teist vaadelda ja kujutada. See näitus keerab aga objektiivi ümber ning annab hääle neljale naiskunstnikule: Vika Ekstale, Evita Gozele, Kristine Madjarele ja Diana Tamanele.

«Nagu tema seda näeb» vaatleb, kuidas maskuliinsust praegusel ajal sotsiaalselt konstrueeritakse, õpetatakse ja esitatakse, mõtestades seda kui voolavat, aja jooksul ning kultuuriti muutuvat ideed, mitte kui kindlat omaduste komplekti. Selline lähenemisviis võimaldab kunstnikel uurida maskuliinsust seisundeis nagu üksindus, abitus, õrnus, lähedus ja kehaline haprus, kuhu tavapärane ettekujutus mehelikkusest ei küüni.

Evita Goze fotoseeria «Valvel» (2015–2019) jälgib noori 10–21 aasta vanustele lastele ja noorukitele mõeldud vabatahtlikus noorteorganisatsioonis Jaunsardze, mida haldab Läti Vabariigi kaitseministeeriumi. Skautlust võib käsitleda kui tänapäevast vastet initsiatsiooniriitusele, kus poisist saab mees, samas täidab see ka romantilist ettekujutust looduses veedetud poisipõlvest. Valides oma tööde tegelasteks noorukid, kes alles õpivad, kuidas olla mees ja sõdur, osutab Goze maskuliinsuse performatiivsele küljele, mis vaatamata sellele, et on asetatud traditsiooniliselt «mehelikku» keskkonda, on rabe ja muutlik.

Vika Eksta «P» (2018–2019) on portree kunstniku magavast partnerist perioodil, kui too töötas öises vahetuses. Pildistamine muutus ajapikku ainsaks viisiks, kuidas endiselt tunda lähedust inimesega, kes parasjagu otseseks suhtluseks võimeline ei ole. Fotoseeria juurde kuulub kunstniku päevik, kuhu on kuivas stiilis üles tähendatud P töögraafik, koosveedetud aeg ja tülid, aga ka arutlused üldisematel teemadel nagu töötingimused ning see, kuidas üksikisiku heaolu sõltub suuresti tema päevarutiinist.

Kristine Madjare teoses «Varjupaik» (2015–2018) pöörab kunstnik oma pilgu sõltuvustega sõdivatele keskealistele meestele, sotsiaalsele grupile, mis jääb enamasti kahe silma vahele. Madjare loob vaiksete portreede, läbipaistvate maastike ning kummaliste vaikelude abil psühholoogilise portree kohast ja meeleseisundist, seades vaataja silmitsi meeleheite, üleloomuliku pingutuse, lootuse ja lausa tajutava valuga, mis mehi nende tervenemisteekonnal saadab.

Diana Tamane on alates 2009. aastast on töötanud teosteseeriaga «Family Project» («Perekonnaprojekt»). Nagu nimigi viitab, on projektis osalejad Tamane enda pereliikmed, kuid sageli mitte ainult pildis, vaid ka aktiivsete kaasautoritena teoste loomisel. Videoteoses «Andris» (2021, 19 min) suunab Tamane kaamera taas oma perekonnale, seekord sooviga portreteerida isa. Kuigi Tamane isa varem loomi ei sallinud, võttis ta endale paari aasta eest hulkuva kassi ja pani sellele nimeks Masik. Proovides kaameraga tabada õrnusemomente isa ja ta lemmiklooma vahel, kutsub Tamane meid aega maha võtma ning tunnistama puhkehetki ja lihtsaid rituaale, kus pelgalt hingamisest on rohkem kui küll.