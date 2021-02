Põldmäe on oma tööga «Loomingus» aastakümneid kujundanud eesti kirjanduse taset ja nägu. «Ei tea ma mingeid erakordseid saavutusi olevat – lihtsalt olen tänuga teinud oma ilusat tööd «Loomingus» 35 aastat ja olnud rõõmus, et olen saanud seda teha nende suurepäraste inimeste keskel. See on see keskkond, kus ma olen ise kõige rohkem tahtnud olla. Eesti kirjandus, ajakiri «Looming», Kirjanike liidu miljöö… See on suurepäraseim ümbrus. Selle poolest on mul küll väga õnneks läinud mu elukutse valik ja edasine elutee – kuidas see on sattunud.»

Põldmäe plaanib edaspidi rohkem isikliku kirjutuslaua taha istuda. «Mul on pooleli kolm raamatut – need kõik on juba aastate eest alguse saanud ja kõigepealt tahaksin need ära lõpetada, enne kui uute juurde asuda. Need kolm raamatut on siis: «Kirjad Pääsukestele» teine osa, siis üks novellikogu, mis on juba nii palju vormi ja kuju võtnud, et seegi tuleks lõpule viia ning kolmandaks on kirjanduskriitilisi töid «Loomingu» huvides nii palju tehtud, et ka sellest on nüüd üks raamatu-juuretis või natuke rohkem olemas,» ütles Põldmäe. «Need kolm ülesannet ma tunnen enda ees olevat.»