Kumu püsinäituse kuraatorid: Enamik vana kunsti pealkirju on juhuslikud

«See on projektiruumi näitus. Ja need ongi sinna püsinäituse sisse tehtud, et nad tõstataksid küsimusi, tekitaksid diskussiooni, oleks aktuaalsed… võib-olla ka irriteeriksid natuke. Kunst ei olegi midagi sellist, mida sa lihtsalt kunstisaalis passiivselt imetled, vaid tegelikult võiks selle üle vahel ka natuke mõelda,» ütles Kumu direktor Kadi Polli. «Seega on Bart Pushaw näitus sinna teadlikult valitud.»

Polli tõi välja, et paljud inimesed ei teagi, et kunstiteoste pealkirjad on alatasa muutunud. «See, et kunstiteose pealkiri oleks mingi eriline kontseptuaalne fraas, mille kunstnik on oma jumaliku käega sellele tööle andnud, kehtib vanemas kunstis mingi 10% juhtudel. 90% pealkirjadest on kirjeldavad pealkirjad, mis on antud töödele teiste poolt, palju hiljem, muuseumis või kunstikogudes. 90% vana kunsti puhul töö pealkiri ei moodusta teosega tervikut.»