Teenetemärgi saaja Mari-Liis Lill: «Algul arvasin, et tehakse nalja»

Ühtlasi valmistas näitlejale head meelt, et preemia tuli just selle presidendi käest. «Ma olen eriti rõõmus, et see oli president Kersti Kaljulaid, kes mu selle tunnustuse vääriliseks arvas. Ma pean temast väga lugu.»

Teenetemärk on Lillele oluline. «Mulle tundub et nende inimeste igapäevane töö, kes on selle tunnustuse saanud ja mida nad teevad väga erinevatel elualadel, ei jää ainult nende kildkondlikku ringi, vaid et presidendi arvates sellel on riigi tasandil ka laiem mõte,» ütles Lill ja lisas naerdes: «Hästi piinlik on seda enda kohta rääkida – ma räägin seda kõike praegu selles kontekstis, kus ma olen neid nimesid lehest lugenud ja nende üle rõõmustanud.»