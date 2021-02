Kiek in de Kökis kuuleb loengut hobustest keskaegsel Liivimaal

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis äsja avatud näitust «Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos» saadab loengusari linnaloomade ajaloost. Loengutel esinejad lahkavad eri külgedest seda, kuidas vanas Tallinnas loomadega koos elati ja millise jälje on see jätnud tänapäeva linnaruumi.

Loengud toimuvad neljapäevaõhtuti, algusega kell 18 Neitsitorni lektooriumis.

25.02 Juhan Kreem: «Hobused keskaegsel Liivimaal». Loeng annab ülevaate hobustest keskajal, keskendudes peamiselt Saksa ordu hobustele. Esmalt katsume hinnata hobuste arvukust, siis nende erinevaid kasutamisotstarbeid, lõpuks ka liike ja päritolu. Kokkuvõttes tundub, et see maailm on olnud palju mitmekesisem, kui esmapilgul tundub.

Loengule pääsemiseks palutakse registreerida

NB! Loeng toimub hajutatud istekohtadega lektooriumis. Palutakse arvestada, et kohtade arv on piiratud. Loengutsüklis on kavas veel järgmised loengud

25.03 – Riho Paramonov: «Hobune – 20. sajandi I poole Tallinna valulaps».

22.04 – Peeter Talvar: «Loomade kujutised Tallinna linnapildis».