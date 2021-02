Pärimusmuusika Aida keldris resideerub eksperimentaalmuusik Aigar Vals

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on selline residentuurieksperiment uudne ka Keskuse jaoks. «Initsiatiiv residentuuriks tuli Aigarilt endalt. Seesugune koostöövorm on meie jaoks esmakordne, aga kui näeme, et see toimib, plaanime seda paar korda aastas muusikutele pakkuma hakata. Meie jaoks on oluline, et residentuuri jooksul sündivas loomingus oleks pärimusmuusika elemente, nii avasime Aigarile oma teabekogu varasalved ja terve maja ning loodame, et keskkond ja siit saadud teadmised inspireerivad teda kui muusikut. Ka Ramo on Aigaril hea leid, kellega koostööd teha ja kes aitab Aigaril eksperimentaal- ja pärimusmuusika vahelisi otsi kokku siduda. Ootame ise suure põnevusega, et mis sellest kooslusest siis sünnib,» kommenteerib Noormaa.