Kalju Kruusa tõlkes on kirjastuselt Hea Lugu ilmunud jaapani lastekirjanduse hitt – «Detektiiv Pepu». See räägib klassikalisest detektiivist, kelle pea asemel on lihtsalt juhtumisi pepu. Detektiiv Pepu kuulab hoolega tunnistajaid, fikseerib olukorra ja lahendab juhtumi, kuid jääb selle juures alati täiuslikuks härrasmeheks, kes armastab kuuma teed, sooja vanni ja maguskartulikooke. Raamatu autoriks olev Troll on loometandem, kuhu kuuluvad Tanaka Yōko (sünd. 1976, tekstid) ja Fukasawa Masahide (sünd. 1981, pildid).