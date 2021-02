Egiptuse näitus Kumus teeb turvalise lõpuspurdi

«Egiptuse näitust on praeguseks külastanud üle 40 000 inimese, mille üle oleme rõõmsad ja tänulikud, et meie juurde on usaldatud tulla. Oleme kogenud, et populaarse näituse lõpu eel võib külastajate huvi hüppeliselt tõusta. Seetõttu oleme nüüd seadnud eesmärgiks külastajate veelgi suurema hajutatuse ja turvalisuse. Loodame, et pikemad lahtiolekuajad sobivad inimestele ja leevendavad nädalavahetuste koormust,» kirjeldab Kumu direktor Kadi Polli.