HÕFFi avab publikuauhindadega pärjatud õuduskomöödia

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on «Psycho Goreman» ideaalne avafilm nii hea ja kurja võitlusest rääkivate muinasjuttude kui ka isepäiste, stuudiosüsteemist väljaspool valmivate B-filmide austajatele. «See on hullumeelne teos, mille autori süda kuulub varjamatult 1980ndatele, nagu ka meie festivali oma,» ütles ta.

Juba mitmelt festivalilt publikuauhinna võitnud «Psycho Goreman» on Steven Kostanski viies pikk film. Tema tuntumad tööd on «Manborg» ja «Tühjusesse», mida on näidanud vastavalt HÕFF ja PÖFF.