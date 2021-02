Viinistu Kunstisadama kunstiresidentuur alustab

Viinistu Kunstisadam on Balti- ja Põhjamaade mitmekülgsete kunstisündmuste toimumise paik, mis on koduks ainsale Eestis asuvale erakunsti muuseumile. Juba millenniumi algusaastatest, mil Jaan Manitski muuseumi koos sadamaga käima lükkas, on Viinistust kujunenud unikaalne koht oma atmosfääri ja tugeva vabaduse maiguga.