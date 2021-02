Ugalas esietendub tõsielukomöödia «Surnud mees»

Kevin on oma eluga jõudnud täielikku ummikusse, kui talle tehakse ootamatu ettepanek: «Miljon. See on sinu ja sa võid seda ühe nädala jooksul kulutada täpselt nii, nagu ise soovid. Meie filmime sind. Kuid nädala lõppedes sa … sured. Sa sured televisioonis, kaamerate ees.»

Kevini süda ja sisetunne ütlevad, et ega asjalood paremaks ei lähe. On valida, kas lohistada end oma mõttetust elust läbi, nii et järele ei jää muud kui halvad mälestused. Või siis kustuda nagu supernoova, näidates maailmale oma valgusega teed parema ja eredama tuleviku poole. Ja samas nautida seda täiel rinnal. Kevin valib.

«Tuleb tõdeda, et meie aegruum ajab üle ääre inimestest, kes eesmärgipäraselt tegutsevad tähelepanu saavutamise nimel. Edevus ja kuulsuseiha, edukultus ja sellega kaasnev hirm läbikukkumise ees on võtnud pandeemilised mõõtmed. Lavastus asetab selle teema tõsielutelevisiooni konteksti, kus traumad muudetakse vaatemängu osaks ja tagasi ei kohkuta justkui mitte millegi ees,» on märkinud lavastaja Taago Tubin.

«Surnud mees» on musta huumoriga laetud lugu sellest, milliseid ohverdusi on inimesed valmis tegema raha ja kuulsuse nimel. Ja sellestki, kui kaugele me ise vaatajatena oleme valmis meelelahutuse nimel minema.