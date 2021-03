Alanud on registreerumine Eesti ETNO laagrisse

Kaunis Kõpu mõisahoones 13.–26. juulini toimuv Eesti ETNO laager on mõeldud noortele vanuses 16–30 eluaastat. Eesti ja loodetavasti ka Soomest ja Brasiiliast saabuvate juhendajate käe all õpitakse üksteiselt kuulmise teel pärimusmuusika lugusid. «Ootame laagrisse 50–70 osalejat,» sõnas laagri pealik Margit Kuhi. «Varasematel aastatel on neist kaks kolmandikku olnud kohalikud ja üks kolmandik välismaalt, ning anname võimaluse registreeruda kõigile ka nüüd. Kuidas reisimisvõimalused suveks kujunevad, näitab aeg.»