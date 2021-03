Kirjastus Tänapäev on oma «Punase raamatu» sarjas avaldanud Mihhail Žostšenko kogumiku «Maga kiiremini», mille on tõlkinud Lembit Remmelgas. See valik Mihhail Zoštšenko satiirilisi lugusid ilmus eesti keeles esimest korda 1988. aastal, kui Nõukogude Liit oli juba lagunemas ja selline terav sissevaade selle toimimise absurdsetesse detailidesse eriti päevakohane.