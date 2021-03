Pärimusmuusika keskus avas registreerimise Üleriigilisele Võistumängimisele

Võistumängimisele on oodatud kõik muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all õppivad poisid ja tüdrukud vanuses 7–19 eluaastat. Igas pillirühmas osalejalt oodatakse kahte eriilmelist vabalt valitud eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks pärineb esitaja kodukandist või -piirkonnast või on muud moodi mängijaga seotud. Uuenduslikult avatakse sel aastal eraldi rühm pärimuslikule omaloomingule, milles saab osaleda kõikide pillide või miks mitte ka lauluga. Selles rühmas tuleb esitada kaks pala, mis on osaleja enda loodud. Pillirühmadest on avatud traditsiooniliselt kandled, lõõtsalised, poogenpillid, pärimusmuusika puhkpillid, näppepillid ning avatud klass. Ka tänavu oodatakse lisaks pillimängijatele Võistumängimisele lauljaid, kelle repertuaaris kõlavad regilaul ja uuem rahvalaul.

Žürii, kes seekord tegutseb koosseisus Lee Taul, Säde Tatar, Kati Soon, Marek Talts, Juko-Mart Kõlar ja Tarmo Noormaa, on palutud hindama mängija traditsiooni tundmist ja individuaalset lähenemist ning meisterlikkust. Nii valitakse välja iga rühma parimad ning Grand Prix võitja, kes saab Eesti Kultuurkapitali stipendiumi suuruses 300€. Samuti võimaluse esineda XXVIII Viljandi pärimusmuusika festivali avakontserdil.

Võistumängimise projektijuht Margit Kuhi sõnul toimub Võistumängimine igal juhul. «Meil on eelmisest aastast olemas rohkelt positiivset tagasisidet saanud e-Võistumängimise korralduskogemus, kus kogu sündmus toimus virtuaalselt – lapsed saatsid oma sisse mängitud lood videotena ning ka žürii kogunes Zoom-keskkonna vahendusel. Hetkel korraldusprotsessis arutame erinevaid alternatiivseid võimalusi ja kindlasti leiame parima võimaliku lahenduse. Meile ja lastele on väga oluline, et Võistumängimine toimuks, sest see on saanud oluliseks kokkupuutepunktiks noortele mängijatele, et ennast esinejatena proovile panna ning üksteiselt innustust saada,» räägib Kuhi.