Tallinn Music Week lükkub juunikuusse

«Otsus kolida festival maist juunisse tugineb lootusele, et kehtestatud piirangud ja järk-järgult tõusev vaktsineeritute hulk loovad lähikuude jooksul kultuurisündmuste toimumiseks paremad ja turvalisemad tingimused,» selgitas festivali asutaja ja strateegiajuht Helen Sildna ja lisas, et kultuurisündmuste vastutustundlik toimumine on oluline kogu valdkonna taastumisprotsessile, majandusele ja ka inimeste vaimsele heaolule. «Pingutame koos selle nimel, et kultuuri taas avada!» ütles ta.