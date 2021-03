Mainekas väljaanne nimetas Tiina Loki mõjukaks naiseks

PÖFFi juht Tiina Lokk on üks neist 50 naisest või naiste kollektiivist, kelle Variety on lülitanud oma rahvusvahelisse naiste mõju aruandesse, mis ilmus traditsiooniliselt naistepäeva eel. Kõik nimekirja kuuluvad naised on väljaande hinnangul avaldanud viimase aasta jooksul positiivset mõju globaalsele meelelahutustööstusele.