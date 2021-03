Veebis saab vaadata Ajateatri installatsiooni Tallinna suurpommitamisest

Tallinna märtsipommitamise kurba aastapäeva lõi Ajateater koostöös Tallinna Linnamuuseumiga mäluinstallatsiooni «Mälupildid». Kolmes osas esitatakse 36 inimese mälestusi märtsipommitamisest. Esituse jaoks on autorid kogunud üle 50 inimese mälestusi, sirvinud Linnaarhiivi ja Tallinna Linnamuuseumi materjale. Mälestusi esitavad Ajateatri näitlejad.

Installatsioon valmis Tallinna linna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse toetusel 2019. aastal Vabaduse väljakul esitamiseks. Idee ja lavastuse autor on Anne Velt, tekstid valis Loone Ots. Koostööpartner Tallinna Linnamuuseumi poolt on Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi juhataja Toomas Abiline.