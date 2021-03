Vabamu kogub taas Siberisse küüditatute lugusid ja mälestusi

Keiu Telve, Vabamu tegevjuht: «Küüditamine on jätnud meie rahva mällu väga suure jälje ja me ei tohi ega saa sellega seotud valu ja traagikat unustada. Paljudes peredes on esemeid või kirju ja fotosid, mida pärandatakse järeltulevatele põlvedele ning millega liiguvad kaasa ka esemetega seotud lood ja mälestused. Nii on see ka Siberi mälestustega. Lood küüditatud vanaemast või vanaisast alles jäänud kellast või rätikust loovad sideme erinevate põlvkondade vahel ning aitavad luua mõistmist.»