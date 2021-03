eˉlektron tähistab sünnipäeva kahe festivaliga

20. märtsil toimuv lühivormide festival «Made in Estonia Maraton», on etenduskunstide pidustus, mis toimub juba aastast 2006 Kanuti Gildi SAALis, kuid esmakordselt voogedastusena elektron.live platvormil. Sel kureerimata festivalil võivad osaleda kõik kunstnikud kuni 7-minutiliste etenduskunstidest inspireeritud etteastetega, mis loodud spetsiaalselt selleks sündmuseks. Kõik etendused, nii nagu päris laval, toimuvad ainult reaalajas publiku vahetu pilgu all. Täpsem info on leitav SIIT.