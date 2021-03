Eesti tänavafotograafia 100 aastat jõudsid Madriidi

«Fotograafid kes pildistavad tänavatel ehk ei hooma esmapilgul, millist ajaloolist rolli nad täidavad. Lisaks tabavatele või jutustavatele hetkedele siin ja praegu, talletavad nad inimtekkelist kultuuri nagu moodi, arhitektuuri, inimesi või linnakultuuri laiemalt tuleviku tarbeks. Need 23 autorit, kelle abil näitusevaliku kokku panime annavad loodetavasti vaatajatele aimu, kuidas 100 aasta jooksul on Eesti inimene ja tema tehiskeskkond muutunud,» sõnas Dokfoto Keskuse kuraator Toomas Järvet.

«Näitus demonstreerib, et ehkki Hispaania ja Eesti asuvad teineteisest geograafiliselt kaugel ning on kultuuriliselt üsna erinevad, on üldinimlikud teemad—näiteks tänaval toimuv—kõigile mõistetav. Samuti on näitus ilmekaks tõestuseks, et kultuurivahetus saab toimida ka pandeemia tingimustes,» ütles Mariin Ratnik, Eesti Suursaadik Hispaanias.