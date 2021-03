Eesti keeles on ilmunud Pitirim Sorokini «Revolutsiooni sotsioloogia»

«Revolutsiooni sotsioloogiat» ei pea võtma puhta tõe allikana, vaid ainena edasimõtlemiseks. Kui autor teeb järeldusi mitte ainult mineviku ja oleviku, vaid ka tuleviku kohta, on eksimise võimalus suur, nagu ka tema kriitikutel. Siiski on vaja valmistuda tuleviku saabumiseks ning teha selleks mõttetööd. Teose juhtmotiiviks on revolutsiooni kui järsult vastava maa arengukäiku muutva ühiskondliku ilmingu sotsiaalse iseloomu uurimine.