Eesti Noorsooteater korraldab märtsis neli virtuaalkohtumist

Teatrietendused on ja jäävad publiku ja näitlejate elavaks suhtluseks, mida virtuaalsega ei asenda, kuid teatrikuul on võimalik tutvuda selliste Eesti Noorsooteatris töötavate inimestega, kes tavaliselt publiku ette ei satu. Märtsis toimub neli virtuaalkohtumist, mida on oodatud vaatama-kuulama kõik teatri köögipoolest huvitunud.

Iga lavastus sünnib hulga inimeste koostöös ja publik saalis tihti ei teagi, mida kõike taustajõud lõpptulemuse jaoks on teinud ja kes need inimesed on. Teatrimaailmas töötavatel inimestel on üpris erilised ja haruldased ametid, näiteks lavastust ettevalmistavad töötajad nagu nukumeister ja dekoraator või etendust teenindavad töötajad nagu helitehnik ja grimeerija.