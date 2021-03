Tartu linn kuulutas välja ideekonkursi Konrad Mägi mälestusmonumendi rajamiseks

Konrad Mägi Sihtasutuse nõukogu esimees Enn Kunila sõnul soovitakse monumendi kaudu rääkida mitte ainult inimesest, vaid laiemalt maalikunstist ja selle iseväärtustest. «Konrad Mägi maalikunstis oli oluline ennekõike värv ja seeläbi eriliste hingeliste kogemuste otsimine ning vahendamine ja loodame, et monument aitab esile tõsta just Mägi kunsti erilisust,» ütles Kunila. Ühtlasi tõstis Kunila esile, kuidas Mägi looming on aja jooksul muutunud järjest olulisemaks ning viimastel aastatel on tärganud suur huvi tema kunsti vastu ka välisriikides.