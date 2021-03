Eesti Instituut korraldab emakeelepäeva üritusi ka väljaspool Eestit

Tosin aastat tagasi algatasid Saksamaal elavad eestlased keeleõpetajate kokkusaamise traditsiooni, et emakeelepäeva paiku teadmisi vahetada. 11. üleilmne emakeelepäeva kogunemine toimub 13. märtsil ekraanide vahendusel, seminari korraldab Eesti Kool Oslos ja Norra-Eesti Ühing. «Kahjuks ei pääse ka meie pandeemiast ja seetõttu kasutame digitaalset seminari. See toob endaga kahjuks kaasa, et see kõige tähtsam, sotsiaalne pool, jääb piiratuks. Vähesekski leevenduseks sotsiaalse elu puudumisele oleme seminari teise poolde planeerinud töötoad väiksemates gruppides,» kirjutavad korraldajad Eesti Koolist Oslos.