Algab ilusate eestikeelsete ettevõttenimede konkurss

Ettevõtmine toimub tänavu kuuendat korda ning võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele, samuti väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomuski sõnul moodustavad võõrkeelsed äri- ja ettevõttenimed suure osa teabest avalikus ruumis, tihti on võõrkeelsed ka ettevõtte internetiaadress ja esmane teave. «Kui varem põhjendati seda vajadusega anda teavet välisturistidele, siis vähemalt praeguses olukorras ei ole sellel põhjendusel enam alust,» ütles Tomusk. «Selle asemel et hurjutada võõrkeeli eelistavaid ettevõtjaid, tunnustame neid, kes hindavad ja austavad eesti keelt, mis on ju ometi maailma kõige ilusam keel.»