Soome eestlased tähistavad emakeelepäeva kirjutamisvõistlusega

Pühapäevasel videoaktusel tunnustatakse õpilasi, kes on silma paistnud eestikeelse hariduse seltsi kirjutamisvõistlusel. Lõppvõistlusele jõudis 118 tööd, millest žürii valis välja 36 parimat. Võistlustöid tuli nii algkoolilastelt kui gümnasistidelt Helsingist, Vantaalt, Turust, Tamperest, Mikkelist, Hyvinkäält, Tuusulast ja Porvoost ning ka Tallinna Soome koolist. Õpilasi juhendas 17 eesti keele õpetajat.

Kirjutamisvõistluse teema oli «Meie elu rikkus» ning žürii esimehe Karin Mickelssoni sõnul pidasid noored kõige suuremaks rikkuseks pere, kodu ja sõpru. Rikkuseks peeti ka puhast loodust, head haridust ning tugevat tervist. Kirjatöödes arutleti materiaalse ja vaimse rikkuse üle. Arvati, et raha ei tee inimest ilmtingimata rikkaks ja nii mõnegi asja väärtus selgub alles siis, kui meil seda enam pole, samuti leiti, et rikkaks võib end pidada igaüks, keda armastatakse. Laste meelest on rikkus ka raamatud ja hea fantaasia ning ühtlasi peeti rikkuseks oma emakeelt ning võimalust seda ka välismaal õppida.