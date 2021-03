Koroonakriis räsib kodumaist filmiturgu

Eesti filmitööstus on olukorras, kus kinod on suletud ja kassatulu jääb filmitegijatel saamata ning praeguses kriisis on pea võimatu saada uute filmide tootmiseks kaasrahastust teistelt riikidelt.

Eesti filmi instituudi peaprodutsendi Piret Tibbo-Hudginsi sõnul on probleemid viie mängufilmiga. «Eesti filmi instituut on neid toetanud, aga probleem on küsimuses, kust raha juurde otsida, sest EFI toetus ei ole piisav filmi tootmiseks, see on umbes 40-50 protsenti,» rääkis Tibbo-Hudgins «Aktuaalsele kaamerale».

Pandeemiast tingitud piirangute tõttu venib legendaarsest Kalevi korvpallimeeskonnast rääkiva mängufilmi valmimine, kus filmida on jäänud massistseenid korvpallimänguga. «Film on eelmisest suvest saadik kolm korda edasi lükatud,» rääkis filmi režissöör Ove Musting. «Suvel me ei saanud teha, ei saanud oktoobris filmida, ei saanud detsembris filmida, ja kogu aeg on ettevalmistused käinud, inimesed on teinud ja olukord selline, et filmida ei saa.» Režissöör loodab, et suveks viirus taandub ja film jõuab tuleval aastal ekraanile.

Kadri Kõusaare uue filmi «Surnud naine» võtted Jordaanias langesid kahe viiruslaine vahele, kuid koroonapiirangud tähendasid filmi eelarve lõhkiminekut ja koha peal stsenaariumi ümber tegemist. «Stsenaariumi muutmine tähendas seda, et julmalt tuli välja lõigata ka üks mu lemmikstseene, mille filmimiseks lihtsalt ei olnud raha,» rääkis režissöör Kadri Kõusaar. «See oli nii suur set-up ja näiteks see on koroonaaja kindel tulem, et see oleks olnud massistseen, et sellist asja ei saa teha.»

Rahastuse sai Kõusaar siiski paika tänu kodumaistele toetajatele. See oli aga suur risk. «Paljud minusarnased loomeinimesed on tihti olukorras, kus finaalis pead tegema otsuse, kas teed selle ära, ise mitte palka saades, või ei tee üldse,» ütles Kõusaar. «Siis sa loomulikult teed ja loodad, et see raha tuleb hiljem, sest kui ei tee, siis kohe kindlasti ei tule.»